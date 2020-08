Venezia 77: Amants (Lovers) di Nicole Garcia in Concorso (Di sabato 1 agosto 2020) Presentiamo oggi il film che verrà proiettato a Venezia 77: Amants (Lovers) di Nicole Garcia. Una lunga carriera da attrice con Le Cavaleur, la commedia di de Broca con Jean Rochefort – allora suo compagno, ha vinto il César come migliore attrice non protagonista nel 1978 e poi negli anni novanta inizia una nuova carriera, da regista. Nei suoi film affronta spesso la complessità dei rapporti umani, in particolar modo all’interno del nucleo familiare. Nicole Garcia porta a Venezia 77 Amants (Lovers), un thriller tratto da un testo teatrale. Come sappiamo Venezia ha davvero un alto numero di registe e in particolare questa edizione ne presenterà molte, tra ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Venezia Amants Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Venezia Amants