TUTTOSPORT – Napoli | Cristiano Giuntoli lascia perdere Cengiz Under e preferisce Federico Bernardeschi

La prima pagina di TUTTOSPORT di oggi apre con il titolo: "Pirlo studia da Sarri". Andrea Agnelli progetta un futuro in prima squadra per il nuovo tecnico della Juve Under 23: "In Europa abbiamo esempi di grandissimi che hanno seguito questo percorso". Stasera festa Scudetto con la Roma: occhi su Nicolò Zaniolo, mentre Cristiano Ronaldo potrebbe rimanere a riposo. In questo caso il portoghese lascerebbe definitivamente il titolo di capocannoniere nelle mani di Ciro Immobile.

