Tabellone Wta Palermo 2020: Martic guida il seeding, presenti Paolini, Errani e Giorgi (Di sabato 1 agosto 2020) Il Tabellone e tutti gli accoppiamenti del Wta International di Palermo 2020, in programma dal 3 al 9 agosto. La croata Petra Martic guida il seeding ed affronterà la temibile belga Alison Van Uytvanck, mentre le azzurre Jasmine Paolini, Sara Errani e Camila Giorgi se la vedranno rispettivamente con la russa Daria Kasatkina romena Sorana Cirstea e la svedese Rebecca Peterson. IL Tabellone PRINCIPALE (1) Martic vs (WC) Van Uytvanck Flipkens vs Q Paolini vs Kasatkina (4) Kontaveit vs Tig Siegemund vs Begu Hercog vs (WC) Cocciaretto Rus vs (6) Vekic (8) Alexandrova vs Mladenovic Q vs Ferro (WC) Errani vs Cirstea Kr. Pliskova vs (3) Sakkari (7) Yastemska vs ... Leggi su sportface

Sorteggiato il tabellone principale del Palermo Ladies Open, torneo WTA International su terra rossa da 225.500 dollari di montepremi. Quattro le azzurre ammesse direttamente nel main draw: Elisabetta ...

WTA PALERMO: VIKTORIYA TOMOVA POSITIVA AL CORONAVIRUS

La tennista bulgara è stata subito trasferita in una specifica struttura del servizio sanitario nazionale e il torneo prosegue regolarmente TENNIS – Non sembra esserci pace per il Palermo Ladies Open ...

