Stefano De Martino dopo la rottura con Belen: “Fa più male di prima” (Di sabato 1 agosto 2020) Stefano De Martino starebbe ancora soffrendo per la separazione con Belen Rodriguez, ammettendo che la seconda volta fa più male della prima. Stefano De Martino è stato uno dei protagonisti indiscussi del gossip di quest’estate a causa della sua rottura, avvenuta subito dopo il periodo di lockdown, con la showgirl Belen Rodriguez e continua ad … L'articolo Stefano De Martino dopo la rottura con Belen: “Fa più male di prima” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

trash_italiano : ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN. - CheDonnait : #StefanoDeMartino soffre ancora #BelenRodriguez? Un amico di lui fa chiarezza #demartino #belen - gossipblogit : La madre di Belen Rodriguez si sfoga su Instagram: 'Basta con questo 'amore mio!'' - IncontriClub : La madre di Belen Rodriguez si sfoga su Instagram: 'Basta con questo 'amore mio!'' - marcoluci1 : RT @cheTVfa: Il nuovo dating show acquistato da #Ballandi è ancora in cerca di una collocazione. Questa sarà determinante per il capitolo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Si sposa, non si sposa, è incinta, è solo ingrassata: Cecilia Rodriguez, sotto l’occhio costante del gossip, è controllata a vista in attesa di possibili sviluppi nella storia d’amore con Ignazio Mose ...Veronica Cozzani contro Stefano de Martino? La verità sul misterioso messaggio. Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, torna a far parlare. Il motivo è presto spiegato, basta guardare il suo prof ...