Previsioni Meteo del Pomeriggio di Sabato 1 Agosto 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 1 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 1 Agosto 2020 Al Pomeriggio tempo instabile su Alpi, Appennino con piogge e temporali sparsi, più asciutto su coste e pianure. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi. Il Meteo Al … Leggi su periodicodaily

