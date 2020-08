Parma, D’Aversa: “Abbiamo un obiettivo e faremo di tutto per centrarlo” (Di sabato 1 agosto 2020) Giornata di vigilia per Parma e Lecce che si affronteranno al Via del Mare domenica alle 20.45. Partita cruciale per i leccesi che devono conquistarsi la salvezza e davanti ci sarà un Parma che vuole chiudere al meglio la stagione. Queste le parole di D'Aversa in conferenza pre partita.LE PAROLE DI D'AVERSAcaption id="attachment 995719" align="alignnone" width="300" D'Aversa (Getty Images)/captionQueste le parole di D'Aversa in conferenza pre partita: "Sarà calda soprattutto per la temperatura, sarà calda per il tipo di partita che andremo ad affrontare. Sappiamo benissimo in che situazione si trova il Lecce, dovrà far di tutto per cercare di vincere la partita e soprattutto per cercare di avere qualche possibilità di rimanere in questa categoria. Da parte nostra ... Leggi su itasportpress

