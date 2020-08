Offline di Tha Supreme feat. Bbno$ è l’anti dissing di chi è stanco dell’ignoranza (audio e testo) (Di sabato 1 agosto 2020) Offline di Tha Supreme è l'anti dissing, o forse un dissing contro chi fa dissing? Possiamo giocare come vogliamo con le parole, ma non supereremo mai - probabilmente - la capacità articolatoria e linguistica di chi con i vocaboli ama giocare per costruire la propria fortezza. Il suo flow, a questo giro, si accompagna con quello di Bbno$, rapper canadese che offre un contributo in lingua inglese regalando a Tha Supreme un'interessante collaborazione internazionale. Questa versione di Offline di Tha Supreme apre la riedizione digitale di 23 6451, uscito nel 2019 e rimodulato nel 2020. Tra i due rapper c'è stima reciproca e proprio per questo Bbno$ supporta il flower di Fiumicino in questo ... Leggi su optimagazine

