Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali (Di sabato 1 agosto 2020) Sono state rese note le formazioni di Napoli e Lazio. Queste le scelte dei due allenatori: Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi Foto: profilo twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

