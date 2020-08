Morto William English, l’inventore del mouse (Di sabato 1 agosto 2020) Addio all’ingegnere statunitense William English, passato alla storia dell’informatica come l’inventore del mouse per il personal computer, insieme a Douglas Engelbart (1925-2013): è Morto all’età di 91 anni in una clinica di San Rafael, in California. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato 26 luglio a causa di un’insufficienza respiratoria, è stato dato oggi dalla seconda moglie Roberta Mercer al “New York Times“. English ha contribuito allo sviluppo del mouse mentre lavorava allo Stanford Research Institute, collaborando all’epoca alla costruzione del California Digital Computer: nel 1964 progettò il primo prototipo funzionante di mouse nell’ambito del progetto ... Leggi su meteoweb.eu

AntonioIanni12 : RT @Agenzia_Italia: Addio a William English, l'uomo che costruì il primo mouse. - Catone63951699 : RT @Agenzia_Italia: Addio a William English, l'uomo che costruì il primo mouse. - ontoxy : RT @Agenzia_Italia: Addio a William English, l'uomo che costruì il primo mouse. - Agenzia_Italia : Addio a William English, l'uomo che costruì il primo mouse. - clikservernet : Morto William English, addio all’inventore del mouse per computer: aveva previsto tablet e smartphone -

Ultime Notizie dalla rete : Morto William Morto William English, addio all’inventore del mouse per computer: aveva previsto tablet e smartphone Il Fatto Quotidiano Morto William English, addio all’inventore del mouse per computer: aveva previsto tablet e smartphone

È morto l’ingegnere statunitense William “Bill” English, passato alla storia dell’informatica come l’inventore del mouse per computer insieme a Douglas Engelbart (1925-2013). Aveva 91 anni ed era rico ...

E' morto William English, l'inventore del mouse

L'ingegnere statunitense William "Bill" English, passato alla storia dell'informatica come l'inventore del mouse per il personal computer insieme a Douglas Engelbart (1925-2013), è morto all'età di 91 ...

È morto l’ingegnere statunitense William “Bill” English, passato alla storia dell’informatica come l’inventore del mouse per computer insieme a Douglas Engelbart (1925-2013). Aveva 91 anni ed era rico ...L'ingegnere statunitense William "Bill" English, passato alla storia dell'informatica come l'inventore del mouse per il personal computer insieme a Douglas Engelbart (1925-2013), è morto all'età di 91 ...