Migranti, Di Maio e Lamorgese litigano sulla Tunisia. Ma il governo va verso una svolta securitaria (Di sabato 1 agosto 2020) Il ministro degli Esteri che vuole bloccare i fondi per la cooperazione alla Tunisia, mentre quello degli Interni rivendica la necessità di aiutare economicamente Tunisi per ottenere in cambio procedure più rapide ed efficaci per i rimpatri. Il governo, ancora una volta, fatica a trovare una quadra sul tema dei Migranti, assediato dal propaganda salviniana e dalle pressioni di una buona parte del Pd, che chiede una svolta. E tuttavia, la linea sbandierata in queste ore da Di Maio e Lamorgese, pur nella diversità di vedute sugli aiuti alla Tunisia, sembra andare in senso opposto rispetto a quanto richiesto dai dem. Intervistato da TPI, il deputato Pd Matteo Orfini aveva accusato la ministra degli Interni e il governo tutto di ... Leggi su tpi

