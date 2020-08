"Magistrati e sinistra contro la destra al potere". Open Arms, la stoccata di Bruno Vespa (Di sabato 1 agosto 2020) Matteo Salvini e il caso Open Arms sono il tema dell'editoriale su Il Giorno di Bruno Vespa. "La giustizia segna di nuovo l'agenda politica" è il titolo del fondo del conduttore di Porta a Porta in cui sottolinea come "l'eliminazione dell'avversario politico per via giudiziaria fa parte da trent'anni di una consolidata tradizione italiana". Da Tangentopoli a Silvio Berlusconi passando per Matteo Renzi fino ad arrivare a Salvini. "Le intercettazioni del caso Palamara dimostrano apertamente l'orientamento di alcuni Magistrati di farsi braccio armato di quella solida frazione politica (sempre la stessa) che a ogni costo vuole impedire il ritorno della destra al potere, considerato sconveniente per ... Leggi su iltempo

Silo73255635 : @AugustoMinzolin Cosa caxxo c'entra la sinistra col processo? Sono i magistrati che vogliono processarlo e mica per… - AndFranchini : Open Arms, Bruno Vespa: 'Magistrati e una fazione politica contro la destra al potere, al di là della volontà degli… - marisavillani : RT @a_meluzzi: Open Arms, Bruno Vespa: 'Magistrati e una fazione politica contro la destra al potere, al di là della volontà degli elettori… - NadiaGiovini : RT @OrlandoStier68: Open Arms, Bruno Vespa: 'Magistrati e una fazione politica contro la destra al potere, al di là della volontà degli ele… - FraDgf44 : Hanno raggiunto un tale livello di marciume i magistrati venduti alla sinistra erede di Stalin che E' perfettament… -

Ultime Notizie dalla rete : Magistrati sinistra Open Arms, Bruno Vespa: "Magistrati e una fazione politica contro la destra al potere, al di là della volontà degli elettori" Liberoquotidiano.it Caso Palamara, Md: “Davigo non può restare giudice del Csm dopo la pensione”. Ma i componenti devono durare 4 anni

Respinta la ricusazione il Csm probabilmente dovrà affrontare un nuovo affondo per lasciare fuori dal processo disciplinare a carico di Luca Palamara Piercamillo Davigo. Il dottor Sottile di Mani puli ...

Strage Bologna, Lupacchini: "Illogica responsabilità Mambro e Fioravanti"

I rapporti fra Francesca Mambro e Valerio Fioravanti e la Banda della Magliana sono stati "amplificati" ed "enfatizzati", e l’ipotesi che siano stati loro a piazzare la bomba alla stazione di Bologna ...

Respinta la ricusazione il Csm probabilmente dovrà affrontare un nuovo affondo per lasciare fuori dal processo disciplinare a carico di Luca Palamara Piercamillo Davigo. Il dottor Sottile di Mani puli ...I rapporti fra Francesca Mambro e Valerio Fioravanti e la Banda della Magliana sono stati "amplificati" ed "enfatizzati", e l’ipotesi che siano stati loro a piazzare la bomba alla stazione di Bologna ...