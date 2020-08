L’Aifa dà il via libera ai test per il vaccino Covid italiano di ReiThera (Di sabato 1 agosto 2020) L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha autorizzato l’avvio della fase 1 di test per il vaccino Covid prodotto da ReiThera, azienda di biotecnologie italiana. La sperimentazione verrà condotta allo Spallanzani di Roma e al Centro Ricerche Cliniche di Verona, e prevede test su 90 volontari divisi in due gruppi (adulti e anziani). Quanto al primo gruppo, si tratterà di persone tra i 18 e i 45 anni, mentre nel secondo la fascia di età andrà dai 65 agli 85 anni. L’ok alla sperimentazione sull’uomo è arrivato dopo che il vaccino di ReiThera si è mostrato efficace nei test condotti sugli animali. Il progetto di sviluppo del vaccino è sostenuto dal ministero della ... Leggi su tpi

