Juve ancora ko, tris Roma. Inter seconda, Milan ok con Ibrahimovic (Di domenica 2 agosto 2020) La Juventus chiude il campionato con un’altra sconfitta, di nuovo subita in rimonta. I campioni d’Italia, imbottiti di giovani e riserve, sono battuti in casa dalla Roma di Fonseca, che si impone per 3-1. L’Inter vince a Bergamo contro l’Atalanta e chiude al secondo posto a -1 dalla squadra di Sarri: bergamaschi terzi, la Lazio quarta dopo il ko a Napoli festeggia il primato del capocannoniere Immobile (36 gol come Higuain). Nell’altra partita della serata della 38esima e ultima giornata di campionato, il Milan travolge il Cagliari per 3-0.Juventus-Roma 1-3Terza sconfitta in quattro partite per la Juve di Sarri, e non può non suonare l’allarme in vista della Champions. I campioni d’Italia, imbottiti di giovani e riserve, ... Leggi su ilfogliettone

forumJuventus : Juve U23, ecco Mister Andrea Pirlo ??? Agnelli: 'Andrea ha qualità che possono portarlo lontano' ??? Paratici: 'Sce… - forumJuventus : Andrea Agnelli: 'Conservo ancora articolo del 2010 su Juve-Shamrock Rovers, per ricordare da dove siamo partiti' ???… - juventusfc : Ancora uno sguardo alla partita che significa #Stron9er ?? Report di #JuveSamp: - M_Ali_Juve : RT @Miralem_Pjanic: Solo pensarlo mi mette i brividi, ma questa sera finisce la mia esperienza in @SerieA con la @juventusfc ?? Però non… - __JUVE : RT @gianluigibuffon: Non ci si abitua mai a vincere Non ci si stanca mai di ringraziare Allora grazie Alla mia famiglia Ai miei compagni Al… -