Il focolaio della caserma Serena di Treviso e i controlli nei posti di lavoro dei migranti (Di sabato 1 agosto 2020) Il focolaio di Coronavirus SARS-COV-2 alla caserma Serena di Treviso fa scoppiare l’allarme nei posti di lavoro dei profughi ospitati nel centro. Il Corriere del Veneto spiega oggi che una ventina di amici dei ragazzi sono già stati individuati dal servizio di igiene e prevenzione dell’Usl 2 e si sottoporranno al test a breve, ma i tamponi saranno allargati anche alle aziende in cui i migranti hanno lavorato nei giorni precedenti all’emersione del virus. Ma, segnala il segretario provinciale della CGIL Mauro Visentin, c’è anche un altro problema: quello dei lavoratori in nero: «Riteniamo altamente probabile che alcuni di loro lavorino in nero e questo rende difficile ... Leggi su nextquotidiano

AnnaMar74773335 : RT @enniogiannascol: @LaVeritaWeb ??FONTANA: DUE GIORNI DOPO CODOGNO: '19 città focolaio'. UN AUDIO INEDITO CON ELENCO DEI COMUNI MAI CHIUSI… - JigginoRuss : Un mese dopo, nel centro di accoglienza di Jesolo, gestito dalla Croce Rossa, si sviluppa un focolaio di contagi, p… - clikservernet : Il focolaio della caserma Serena di Treviso e i controlli nei posti di lavoro dei migranti - Noovyis : (Il focolaio della caserma Serena di Treviso e i controlli nei posti di lavoro dei migranti) Playhitmusic -… - JattaVetta : RT @enniogiannascol: @LaVeritaWeb ??FONTANA: DUE GIORNI DOPO CODOGNO: '19 città focolaio'. UN AUDIO INEDITO CON ELENCO DEI COMUNI MAI CHIUSI… -