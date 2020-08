Il Calcio Napoli vince al San Paolo 3-1. Gol di Fabian, Insigne e Politano (Di sabato 1 agosto 2020) Adesso il Calcio Napoli è pronto per l’avventura europea esattamente tra una settimana per l’ottavo di ritorno di Champions contro il Barcellona. Finisce con un successo tondo e meritato l’ultimo atto del campionato. Il Calcio Napoli batte la Lazio 3-1 e chiude in bellezza il campionato di Serie A. Adesso c’è l’avventura europea che riattacca … Leggi su 2anews

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE L'ACQUISTO DI OSIMHEN DE LAURENTIIS: 'BENVENUTO VICTOR' #SkyCalciomercato #SkySport… - Gazzetta_it : La Lazio ne becca 3 a Napoli e chiude quarta. Ma sorride #Immobile: 36 reti come #Higuain! #NapoliLazio 3-1 - SkySport : NAPOLI-LAZIO 3-1 Risultato finale ? ? #FabianRuiz (9') ? #Immobile (22') ? rig. #Insigne (54') ? #Politano (90+3')… - Fantacalcio : Napoli, sospiro di sollievo per Insigne - bellalilli16 : RT @blusewillis: Napoli-Lazio, rissa sfiorata tra panchine. Gattuso: 'Terrone? Vieni a dirmelo in faccia' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Tuttosport - Rivoluzione Napoli, dopo Osimhen via libera alle cessioni: sei calciatori sono ufficialmente in partenza CalcioNapoli24 Gallo: "Osimhen colpo prospettico. Napoli, vedrei bene due acquisti: c'è anche il nuovo Bonucci"

Il giornalista esperto di calcio internazionale, Antonello Gallo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ad AreaNapoli.it soffermandosi sul mercato del club azzurro e proiettandosi alla sfida ...

Fantacalcio, subito ko Gollini: infortuni anche Leao e Insigne

Fuori nel finale di Napoli-Lazio, dopo aver trovato anche il gol, Lorenzo Insigne. Anche per l'attaccante azzurro preoccupazione legata alla Champions League e all'imminente sfida contro il Barcellona ...

Il giornalista esperto di calcio internazionale, Antonello Gallo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ad AreaNapoli.it soffermandosi sul mercato del club azzurro e proiettandosi alla sfida ...Fuori nel finale di Napoli-Lazio, dopo aver trovato anche il gol, Lorenzo Insigne. Anche per l'attaccante azzurro preoccupazione legata alla Champions League e all'imminente sfida contro il Barcellona ...