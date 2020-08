FORMAZIONI Brescia Sampdoria: Quagliarella contro Torregrossa (Di sabato 1 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Brescia Sampdoria Ecco gli schieramenti ufficiali di Brescia-Sampdoria, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/2020. Brescia (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Mateju, Mangraviti; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Ayé. All.: Lopez. Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Depaoli, Tonelli, Yoshida, Augello; Leris, Bertolacci, Vieira; Maroni; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Ranieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Brescia-Sampdoria: l'ultima di Tonali? - - apetrazzuolo : SERIE A - Brescia-Sampdoria, le formazioni ufficiali - Mediagol : #SerieA, #Brescia-#Sampdoria: Gastaldello in campo dal 1' per l’addio al calcio. Le formazioni ufficiali - SOSFanta : ?? #BresciaSamp, le formazioni ufficiali: gioca Gabbiadini! Maroni e Ayé titolari ? - Mediagol : #SerieA, #Brescia-#Sampdoria: Gastaldello in campo dal 1' per l'addio al calcio. Le formazioni ufficiali -