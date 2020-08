Facebook, le videochiamate diventano delle dirette (Di sabato 1 agosto 2020) Una videochiamata su Messenger Rooms potrà essere pubblicata in diretta su Facebook. A giugno, le dirette delle pagine sono raddoppiate rispetto allo stesso mese del 2019, e il social network ha deciso di cavalcare l’onda unendo le due funzionalità per incentivare l’unione creativa tra le persone attraverso un Profilo, una Pagina o un Gruppo. In questo modo chiunque, fino a un massimo di 50 persone, potrà unirsi alla conversazione in diretta. Leggi su vanityfair

pedroelrey : Facebook ora consente agli utenti di Messenger Rooms di trasmettere videochiamate in diretta con un massimo di 50 p… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Facebook sfida Zoom, ora le dirette anche su 'Rooms'. Sono 'stanze' virtuali, videochiamate lanciate… - cappelIaiomatto : Facebook sfida Zoom, ora le dirette anche su 'Rooms'. Sono 'stanze' virtuali, videochiamate lanciate durante lockdo… - HDblog : RT @HDblog: Facebook Messenger Rooms, arrivano le trasmissioni in diretta live - Agenzia_Ansa : Facebook sfida Zoom, ora le dirette anche su 'Rooms'. Sono 'stanze' virtuali, videochiamate lanciate durante lockdo… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook videochiamate Facebook, le videochiamate diventano delle dirette Vanity Fair Italia Facebook, le videochiamate diventano delle dirette

Messenger Rooms e Facebook live si uniscono. Con questa nuova funzionalità, una videochiamata potrà essere trasmessa in diretta sul social network Una videochiamata su Messenger Rooms potrà essere pub ...

Facebook abilita le trasmissioni video live in Messenger Rooms

Facebook ha annunciato l’introduzione di un nuovo modo di trasmettere live su Facebook, da Messenger Rooms, per trasformare la propria postazione in una stazione broadcast Facebook Live che rende oltr ...

Messenger Rooms e Facebook live si uniscono. Con questa nuova funzionalità, una videochiamata potrà essere trasmessa in diretta sul social network Una videochiamata su Messenger Rooms potrà essere pub ...Facebook ha annunciato l’introduzione di un nuovo modo di trasmettere live su Facebook, da Messenger Rooms, per trasformare la propria postazione in una stazione broadcast Facebook Live che rende oltr ...