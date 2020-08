Elezioni Toscana: sondaggio EMG, allarme per Pd e Giani, centrosinistra avanti solo di 2 puntoi (Di sabato 1 agosto 2020) Il Pd si conferma il primo partito della Regione con il 31,5% ma la Lega non è lontana al 25%. Molto bene FdI, terza forza della Toscana, all'11%. Italia Viva e +Europa insieme all'8%, esattamente come i 5 Stelle. Forza Italia si ferma al 4%. Leggi su firenzepost

