CorSport: De Laurentiis alla ricerca continua del progresso, per non essere superato dal cambiamento (Di sabato 1 agosto 2020) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano commenta i sedici anni di De Laurentiis alla guida del Napoli. Un percorso proiettato verso la ricerca continua del progresso. “Sembra un gioco ma è da un bel po’ che ha ormai smesso di esserlo: ed inseguendo quei rimbalzi (ir)regolari del pallone, in sedici anni, restando perennemente aggrappato ad una dimensione da eterno visionario, Aurelio De Laurentiis ha sistemato ciclicamente la macchina da presa sugli angoli più bui, per far luce sul futuro. La prossima frontiera non è mai l’ultima, perché c’è sempre un altro giorno in cui catapultarsi, per tentare – ostinatamente e gioiosamente – d’innovare”. Il Napoli di De Laurentiis, scrive, è ... Leggi su ilnapolista

Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli, anche se ancora manca il tweet di De Laurentiis (Tutto Napoli) "Vado a Napoli, spero tanto di seguire le orme di Cavani", ha detto a uno dei tanti ...

Corsport - Muro della Lega di Serie A sull'ipotesi playoff: incompatibili con i diritti tv

L'ipotesi di un nuovo format per la Serie A, avanzato da De Laurentiis negli scorsi giorni per spezzare l'egemonia della Juventus non trova tutti d'accordo e ha destato diverse perplessità in Lega.

L'ipotesi di un nuovo format per la Serie A, avanzato da De Laurentiis negli scorsi giorni per spezzare l'egemonia della Juventus non trova tutti d'accordo e ha destato diverse perplessità in Lega.