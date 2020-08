Calciomercato Juventus, Bernardeschi è la chiave per convincere il Napoli a cedere Milik (Di sabato 1 agosto 2020) Arek Milik è ormai fuori dall’universo Napoli, lo ha confermato anche il presidente De Laurentiis nella giornata di ieri, sottolineando come il polacco debba andar via dopo aver nicchiato più e più volte riguardo il discorso rinnovo. Foto Getty / Paolo RattiniNon ci saranno però sconti nella cessione dell’attaccante, il club azzurro vuole tanti soldi per privarsene, ma al momento non ci sono società che intendono spenderli. La più interessata a Milik è la Juventus, che ha già un accordo con il polacco su ingaggio e durata del contratto, ma non con il Napoli. La chiave per sbloccare la situazione potrebbe essere Federico Bernardeschi, che piace eccome a Gattuso e De Laurentiis, che lo ... Leggi su sportfair

