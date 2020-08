BCT, Marco D’Amore e il successo de ‘L’Immortale’: “Una scommessa vinta” – VIDEO (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – “Abbiamo rischiato per provare a portare al cinema gli spettatori che erano abituati invece ad un linguaggio televisivo. Ad oggi, dopo il successo nelle sale, possiamo dire che questa scommessa è stata vinta, lodo infatti il coraggio di chi mi ha sostenuto e accompagnato in questo percorso”. E’ Marco D’Amore l’ospite della quinta serata del BCT, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. L’attore e regista ha introdotto la proiezione de ‘L’Immortale‘, un perfetto esempio di spin-off crossmediale da lui diretto incentrato sul personaggio di Ciro Di Marzio, il killer ‘immortale’ nella serie televisiva Gomorra. Un ponte tra la quarta e la quinta stagione della fortunata serie tv, tanto che comincia proprio ... Leggi su anteprima24

