Barcellona, Dembelé e Griezmann in parte in gruppo. Aggregati 7 giovani dal Barça B (Di sabato 1 agosto 2020) Con i giocatori contati in vista della sfida al Napoli, tra squalifiche ed infortuni, il Barcellona prova a recuperare due elementi. Leggi su tuttonapoli

MondoNapoli : Sport - Il Barcellona perde pezzi: Dembelè sarà indisponibile per Barcellona-Napoli - - sscalcionapoli1 : Barcellona, altri guai: si complica il recupero di Dembelè per il Napoli - SiamoPartenopei : Barcellona, altri guai: si complica il recupero di Dembelè per il Napoli - sportli26181512 : Napoli, nel Barcellona si rivede Dembelé VIDEO: C'è il Napoli, nel Barcellona si rivede Dembelé. ...… - YvanGoSlow24 : @lollodella00 Anche Dembelè era un sogno del Barcellona di 22 anni. Anche Malcom. Se vuoi continuo. -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Dembelé