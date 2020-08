Bafta Awards 2020: The End of The F***ing World batte The Crown, sconfitta anche Fleabag, salva Chernobyl (Di sabato 1 agosto 2020) Bafta Awards 2020 The End of The F***ing World miglior drama davanti a The Crown, perde anche Fleabag, si conferma Chernobyl Gli inglesi non smettono mai di stupire. Così quelli che tutti pensano siano i loro titoli di punta, The Crown e Fleabag non vincono le loro rispettive categorie Drama e Comedy ai Bafta Tv Awards 2020 battuti rispettivamente da The End of the F***ing World e Stath Lets Flats, consegnando così in mano a Channel 4 i due premi principali della serata. Miglior miniserie è naturalmente Chernobyl che conquista anche il premio come miglior attore, ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Bafta Awards E’ morto Alan Parker, regista di “Saranno famosi” e “Fuga di mezzanotte” La Stampa E’ morto Alan Parker, regista di “Saranno famosi” e “Fuga di mezzanotte”

Morto a 76 anni il regista Alan Parker

