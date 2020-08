Allarme Covid, l’appello dell’Asl: “Chi è stato in questa spiaggia e in questo locale chiami” (Di sabato 1 agosto 2020) L’Asl di Latina segnala 5 nuovi casi positivi di Covid, tutti trattati a domicilio, 3 a Latina e 2 a Sabaudia. Coronavirus a Latina L’autorità sanitaria lancia un appello: “I casi positivi di oggi sono legati al giovane positivo notificato ieri. Si tratta di un gruppo di amici, ora tutti positivi, che nei giorni scorsi hanno … L'articolo Allarme Covid, l’appello dell’Asl: “Chi è stato in questa spiaggia e in questo locale chiami” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Covid Virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati: «Una crescita che preoccupa» Il Messaggero Coronavirus 1 agosto: superata la soglia dei 200mila guariti

Superata la soglia dei 200mila guariti da Coronavirus oggi 1 agosto in Italia: i dati aggiornati del contagio Regione per Regione. Diffusi anche oggi i dati del contagio da Coronavirus in Italia e si ...

Volpi (M5S): "La sanità ligure non impara dai propri errori"

Liguria - “Evidentemente, la Sanità ligure non ha imparato granché dagli errori del recente passato e non fa nulla per programmare il futuro con prudente anticipo: come commentare diversamente le paro ...

