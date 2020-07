Via Albalonga chiusa da 7 giorni, l'ambulanza finisce in trappola (Di venerdì 31 luglio 2020) Le transenne di via Albalonga sono lì da una settimana. E bloccano il passaggio a tutti, senza esclusioni: ai residenti, ai mezzi dell'Ama che non possono raccogliere i rifiuti e addirittura anche ... Leggi su leggo

barbamob : RT @so_madd: Piazza Re di #Roma: se le transenne blccano l’accesso a via Albalonga, come fa l’#Ama a svuotare i cassonetti? I miasmi asfiss… - Precarioillumi1 : Daj parliamone #roma - AdornatoAntonio : RT @romatoday: C'è una chiazza d'olio, il Comune non ha nessuno per pulire: via Albalonga chiusa da 5 giorni - stormi1904 : RT @so_madd: Piazza Re di #Roma: se le transenne blccano l’accesso a via Albalonga, come fa l’#Ama a svuotare i cassonetti? I miasmi asfiss… - belzeb00m : RT @so_madd: Piazza Re di #Roma: se le transenne blccano l’accesso a via Albalonga, come fa l’#Ama a svuotare i cassonetti? I miasmi asfiss… -

Le transenne di via Albalonga sono lì da una settimana. E bloccano il passaggio a tutti, senza esclusioni: ai residenti, ai mezzi dell'Ama che non possono raccogliere i rifiuti e addirittura anche ...

