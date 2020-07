Vettel: “Il mio futuro? Non mi ritiro, continuerò in F1″ (Di venerdì 31 luglio 2020) Sebastian Vettel nel suo futuro vede solo la Formula 1 e non pensa minimamente ad un possibile ritiro dalle corse. Il 4 volte campione del mondo dopo il ben servito datogli dalla scuderia di Maranello si sta guardando intorno, con diverse opzioni da scegliere. Secondo gli addetti ai lavori i contatti con la Racing Point, futura Aston Martin, sono perenni. La volontà di cominciare l’avventura nel 2021 c’è da entrambi le parti, ma resterebbero da limare ancora piccoli dettagli. Al tedesco è stato chiesto se si ritenesse fortunato a non aver firmato con la rossa viste le recenti prestazioni: “Sono ancora parte di questa squadra, ne ho fatto parte per molti anni e tutti danno il 100% per riuscire a riportare la Ferrari dove deve essere. Abbiamo avuto buone stagioni e anni meno buoni, ma in ... Leggi su sport.periodicodaily

