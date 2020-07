Treviso, 134 positivi al covid tra ospiti e personale di un centro di accoglienza per migranti (Di venerdì 31 luglio 2020) . Un nuovo focolaio di coronavirus è stato individuato nell’ex caserma Serena di Treviso: a seguito dei tamponi eseguiti ieri dall’Uls della Marca 134 persone sono risultate positive su un totale di 340 che vivono e lavorano nel centro di accoglienza per richiedenti asilo. La notizia è stata confermata dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Un nuovo focolaio di coronavirus è stato individuato nell’ex caserma Serena di Treviso: a seguito dei tamponi eseguiti ieri dall’Uls della Marca 134 persone sono risultate positive su un totale di 340 che vivono e lavorano nel centro di accoglienza per richiedenti asilo. La notizia è stata confermata dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in visita a Vo’ Euganeo: ... Leggi su limemagazine.eu

