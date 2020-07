Terribile incidente nella notte nel salernitano, auto travolge 18enne: amputata la gamba (Di venerdì 31 luglio 2020) Cava de Tirreni. Terribile incidente nella notte nel salernitano, 18enne gravemente ferita. Purtroppo è stato necessario amputare una gamba alla giovanissima rimasta ferita nel sinistro di questa notte avvenuto lungo la strada Statale 18. Il 18enne era seduta su un muretto quando, per cause ancora in fase di accertamento un’auto a forte velocità l’ha travolta. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Today_it : Terribile schianto tra auto e camion: morto un ragazzo di 27 anni - Gioxte : ???? Attraversa col monopattino sulle strisce e si schianta: il terribile incidente filmato dall'auto. Video - Suzannesuzette : Una bambina è morta per un terribile incidente. Si mostra cordoglio e vicinanza alla famiglia. Poi c'è chi la ricor… - CinqueNews : ++ Terribile incidente stradale alle porte di Roma: 4 persone ferite. Due sono gravissime ++ - CasaLettori : RT @erredieffe46: La Gazzetta dello Sport, 12 maggio 2003: 20 mesi dopo il terribile incidente, Zanardi si ribella al suo destino e torna… -