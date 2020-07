Sofia e Alessandro un mese dopo Temptation Island: lei con il cuore a pezzi (Di venerdì 31 luglio 2020) Non è finita nel migliore dei modi la storia d’amore tra Sofia e Alessandro. I due, che hanno lasciato Tempation Island dopo pochissimi giorni dall’inizio del viaggio dei sentimenti, alla fine non hanno trovato la quadra…Nella puntata finale del reality di Canale 5, a un mese di distanza dall’ultima volta in cui si sono visti sul tronco, raccontano come stanno oggi le cose. E a gran sorpresa, Sofia e Alessandro arrivano separati. A quanto pare tra di loro le cose non sono andate bene e al momento, non sono una coppia… Temptation Island 2020: un mese dopo, quante coppie sono scoppiate? Temptation Island UN ... Leggi su ultimenotizieflash

annakiara119 : RT @AMOILTRASH1: #TemptationIsland RICAPITOLANDO : - LORENZO E MANILA LA COPPIA PIÙ BELLA . - ELIA E IL VISCIDO GLI INSTABILI - CIAVY E V… - VanityFairIt : #AntonellaElia e #PietroDellePiane, Anna e Andrea, #ManilaNazzaro e #LorenzoAmoruso, Annamaria e Antonio, Sofia e A… - Methamorphose30 : RT @ASlash16: Alessandro che ha lasciato Sofia perché ha letto i commenti degli amanti di lei che l'hanno sputtanata ??????????????????????… - zazoomblog : Sofia e Alessandro si sono lasciati: cosa è successo dopo il falò - #Sofia #Alessandro #lasciati: #successo - Notiziedi_it : Valeria e Ciavy e Alessandro e Sofia, ecco cos’è successo dopo Temptation Island | Video Witty Tv -