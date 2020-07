"Sei stato il mio amico d'infanzia e il mio eroe": buon compleanno Harry Potter (Di venerdì 31 luglio 2020) È il compleanno del personaggio di Harry Potter che, come sanno bene i fan della saga, è nato il 31 luglio 1980: "Grazie per aver reso la nostra vita meno monotona e un po' più magica", scrivono in molti su Twitter Leggi su it.mashable

rubio_chef : Se al SÌ al processo ti porti il cappellino della @guardiacostiera ( che tra l’altro ti schifa ), oltre confermare… - SergioCosta_min : In questo momento il #Governo ha votato lo stato di emergenza per rimuovere le #ecoballe di rifiuti, nel Golfo di F… - OptaPaolo : 4 - Lautaro #Martínez ha realizzato quattro gol da fuori area in questo campionato, l'ultimo giocatore dell'#Inter… - PinoMiceli : 2 punti determinanti. Grande @kkoulibaly26, dopo l'espulsione a Firenze e questo autogol sei stato più determinante… - terymari10 : RT @maaywemeetagain: Quel ?????? di sottofondo mi spezza, chi è stato? Palesati lo so che sei del circo ?? #circozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Sei stato Zaccagni: "Pazzo, sei stato come un fratello maggiore" Calcio Hellas Strage Bologna, Sandro Veronesi: "Veri responsabili mai puniti"

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Sono convinto che i veri responsabili non siano stati mai puniti né processati. Questa per me è la cosa più dolorosa: pensare che tutto quello che è successo abbia ...

Pais Becher: «Chiesto lo stato di calamità»

C’è stata una serie di sopralluoghi, non solo con i tecnici comunali, ma anche con quelli regionali, dei Servizi forestali e della Protezione civile: «I danni sono senz’altro molto pesanti ...

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Sono convinto che i veri responsabili non siano stati mai puniti né processati. Questa per me è la cosa più dolorosa: pensare che tutto quello che è successo abbia ...C’è stata una serie di sopralluoghi, non solo con i tecnici comunali, ma anche con quelli regionali, dei Servizi forestali e della Protezione civile: «I danni sono senz’altro molto pesanti ...