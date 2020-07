Sedersi sull’arcobaleno: arrivano le panchine rainbow a Napoli (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La città dei mille colori, come amava definirla Pino Daniele, ha deciso di colorare con le tonalità dell’arcobaleno le prime due panchine che simboleggiano il rispetto e il riconoscimento dei diritti civili. Dieci panchine, una per ogni Municipalità di Napoli, più una, dipinte e distribuite per la città di Napoli per sensibilizzare i cittadini sulla cultura LGBT e promuovere l’accettazione e la tutela delle famiglie omogenitoriali, in mancanza di una Legge Nazionale che le riconosca pienamente. Le prime due panchine rainbow sono state inaugurate in Viale Campi Flegrei 49, alla presenza dell’Assessora alle Pari Opportunità, Francesca Menna, dell’Assessore ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Sedersi sull’arcobaleno