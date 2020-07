Scuola, Azzolina: "Concorso straordinario a ottobre" (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "A settembre dobbiamo tornare tutti a Scuola in presenza. La didattica digitale e' stata pensata per le scuole superiori e si può prevedere anche per un giorno a settimana, ma e' un esempio e comunque sarebbe solo per ragazzi dai 14 anni in su". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina a Uno Mattina, in merito alla possibilità di lezioni a distanza. "La didattica a distanza - ha spiegato - è stata 'inventata' durante il lockdown, è stata una grande sperimentazione. A settembre - ha ribadito - dobbiamo tornare tutti in presenza" e la didattica a distanza è stata ipotizzata solo per i ragazzi più grandi, dai 14 anni in su "come complementare. Il nostro obiettivo è riportare tutti in presenza" Poi il ministro dell'Istruzione parla del Concorso ... Leggi su iltempo

