Sapri, prima l’ambulatorio poi i primari. Calabrese: “Zero contagi, virus più debole” (VIDEO) (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sapri (Sa) – “Il virus ha perso virulenza; oggi esso più difficilmente determina ricoveri in terapia intensiva”. Il direttore sanitario dell’ospedale di Sapri Rocco Calabrese parla a margine dell’’inaugurazione dell’ambulatorio infermieristico del plesso dell’Immacolata (“azione di potenziamento del nostro ospedale, voluto dall’Asl ed in cui processo è stato accompagnato dalla Regione Campania”). Più tardi si sarebbe quindi recato a Caselle in Pittari per l’apertura, con il sindaco Giampiero Nuzzo e il vice presidente della Provincia Carmelo Stanziola, dell’omologo ambulatorio. “Guardiamo ai contagi di Centola e di altre località del Cilento con attenzione ma ... Leggi su anteprima24

Michele e Giacomo sono una giovane coppia gay pugliese. I due giovedì sono arrivati a Sapri, bel centro balneare in provincia di Salerno, per recarsi a casa di amici e la sera hanno deciso di prendere ...

Scoglio dello Scialandro, Sapri: storia e informazioni

Lo Scoglio dello Scialandro è una delle principali attrattive da vedere, durante un viaggio a Sapri. Si tratta di un elemento naturale che dà un particolare risalto alla bellezza della località maritt ...

