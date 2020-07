Salvini va a processo, ma la politica è assente sui grandi temi umanitari (Di venerdì 31 luglio 2020) Com’era prevedibile - visti i numeri in Senato - Matteo Salvini andrà a processo con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per il caso della nave Open Arms. Naturalmente, com’è nello spirito dell’ex ministro, per nulla pentito, un fatto avverso viene trasformato in un’occasione di rivalsa. «Contro di me festeggiano i Palamara, i vigliacchi, gli scafisti e chi ha preferito la poltrona alla dignità. Sono orgoglioso di aver difeso l’Italia: lo rifarei e lo rifarò. Vado avanti, a testa alta e con la coscienza pulita», ha commentato a caldo il leader della Lega, che ha difeso quella decisione con orgoglio parlando di «interesse pubblico». Leggi su ecodibergamo

