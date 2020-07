Romina Power, dice addio: la cantante lascia i fan senza parole (Di venerdì 31 luglio 2020) Questo articolo . Romina Power ha lasciato ufficialmente l’Italia: dopo aver passato tutto il periodo del lockdown qui, nel nostro paese, se ne è andata. Ecco dove. Romina Power ha ufficialmente lasciato l’Italia: la cantante ex moglie di Albano Carrisi è tornata negli Stati Uniti dopo aver trascorso tutta la sua quarantena a Cellino San Marco, nella sua … Leggi su youmovies

MusicStarStaff : CS_Nuovo appuntamento con “La sai l’ultima? – Digital edition”| OSPITI Romina Power, Giancarlo Magalli ed Enrico Be… - giantwhale3798 : Al Bano & Romina Power, Pippo Baudo, Pupo, Ricchi E Poveri, Toto Cutugno... - radiosiciliarse : Al Bano, Romina Power - Raccogli l'attimo - radiolisola : #NowPlaying: Al Bano & Romina Power - Felicità - sheol77 : Posso dire di aver vissuto la trasformazione di Madonna in Romina Power #30luglio -