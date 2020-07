Riccardo Guarnieri non vuole parlare di Ida Platano: “Solo silenzio e pace”, la piccata reazione (Di venerdì 31 luglio 2020) Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati (mentre settembre è sempre più vicino…). L’ex coppia nata dal trono over di Uomini e Donne, questa volta non ha voluto dare particolari spiegazioni, specie lui. Raggiunto dal Magazine dedicato al dating show è apparso categorico. “Ida Platano? Non voglio parlare di lei!”, reazione piccata di Riccardo... L'articolo Riccardo Guarnieri non vuole parlare di Ida Platano: “Solo silenzio e pace”, la piccata reazione proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Non ho voluto e non voglio rilasciare interviste sulla mia storia con Ida, né prima né dopo le sue dichiarazioni. Ora vorrei solo silenzio e pace, e stare con la mia famiglia. E se Riccardo si è trinc ...

Riccardo Guarnieri si rifiuta di parlare di Ida Platano: “Voglio silenzio”

Qualche settimana fa Ida Platano ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine. E in questa circostanza l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha annunciato la fine della sua storia ...

