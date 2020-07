Regionali, Toscana Civica scende in campo con Susanna Ceccardi (Di venerdì 31 luglio 2020) FIRENZE – Anche il centrodestra puo’ contare da oggi su una lista civica. La formazione Toscana civica annuncia di avere pronte le liste per i 13 collegi toscani e di voler affiancare la coalizione che sostiene Susanna Ceccardi alla presidenza della Regione. “Non siamo un partito- dichiara il portavoce Paolo Moschi- ma un movimento fluido, una rete di libere liste civiche, e come tale vogliamo portare una ventata di freschezza in Consiglio regionale”. Nata come associazione nel 2011 sulla scia delle vittorie del centrodestra nell’entroterra di Pisa, Siena e Arezzo la lista vanta il supporto di Cambiamo con Toti, del Movimento europeo diversamente abili, dei Liberali democratici italiani e di molti comitati e forze civiche territoriali. La battaglia, spiega Moschi, e’ “per una Toscana ad una velocita’: troppe volte i territori sono stati marginalizzati dalle politiche regionali, senza investimenti e senza prospettive. L’era Rossi- lamenta- ha mortificato la sanita’ nei distretti periferici, chiudendo molti ospedali e reparti. Noi vogliamo lottare per un’inversione di rotta, senza la quale molti dei Comuni dell’entroterra o montani, semplicemente collasseranno. Non esistono ad oggi politiche di investimento per evitare lo spopolamento, ma ci si concentra solo su grandi macrotemi o su macro-infrastrutture”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Regionali, Toscana Civica scende in campo con Susanna Ceccardi VIDEO | A Roma con 500 imprese torna ‘Artigiani aperti ad agosto’ VIDEO | 25 anni del Mei, Sangiorgi: “Una certezza in un periodo complicato” A Napoli inaugurate le prime due panchine arcobaleno Strage Bologna, il governo manda Crimi. La stazione sarà ‘2 agosto’ Monitor Italia: cala il consenso per la Lega, il Pd si avvicina. Sale ancora Fratelli d’Italia Leggi su dire

