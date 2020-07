Quattro positivi al Covid tra i migranti trasferiti a Torino (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono risultati positivi al Covid Quattro migranti che nei giorni scorsi sono stati trasferiti da Lampedusa a Torino. L’esito dei tamponi, sui 40 eseguiti in tutto, è stato comunicato dall’Asl di Torino che precisa come i Quattro uomini sono stati isolati e sottoposti a sorveglianza sanitaria. Mentre i negativi al tampone resteranno per tutto il periodo di isolamento nel Centro di Accoglienza della Croce Rossa della Pellerina, dove sono arrivati mercoledì sera. Come precisa l’Asl le operazioni di screening, grazie alla collaborazione con la Prefettura, sono state organizzate entro 12 ore dall’arrivo delle persone in modo da individuare rapidamente i positivi e organizzare le operazioni di ... Leggi su nuovasocieta

