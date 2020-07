Previsioni Meteo a lungo termine, tra 5 e 9 Agosto torna l’Anticiclone ma sarà più fresco e ventilato (Di venerdì 31 luglio 2020) Previsioni Meteo – Inizia a delinearsi la possibile tendenza del tempo per il corso della prossima settimana e con molte novità in vista. Intanto è confermato il break temporalesco e anche con forte peggioramento su molte regioni settentrionali tra domenica e lunedì, ancora con qualche strascico nel corso di martedì 4, quando alcuni rovesci e temporali potrebbero raggiungere anche le regioni del medio Adriatico. Successivamente, dopo questa svolta temporalesca, non sembrerebbe ripristinarsi una circolazione a componente meridionale, di natura calda sub-tropicale o nordafricana, piuttosto, sembrerebbe possibile certamente un recupero anticiclonico, ma di matrice più atlantica o comunque euro-atlantica. Verosimilmente, quindi, condizioni termiche più miti e, per di più, con massimi ... Leggi su meteoweb.eu

