Pierluigi Diaco | dedica d’amore in diretta a Io e Te

Pierluigi Diaco, durante l'ultima puntata di Io e Te si è lasciato andare ad una vera e propria dedica d'amore in diretta. "Voglio vivere con lui" Pierluigi Diaco ha lasciato ancora una volta tutti senza parole. Il conduttore di Io e Te si è lanciato in una vera e propria dichiarazione d'amore. Ovviamente per il suo Alessio, il giornalista de La7 nonché suo marito. L'assist perfetto è arrivato durante la chiacchierata con Pino Strabioli, l'ospite del giorno. Il "Ti piace stare solo?" chiesto da quest'ultimo, è stato uno spunto interessante per Diaco che ha spiegato come l'aver conosciuto Alessio Orsingher gli abbia cambiato completamente la vita. Il giornalista ha ...

