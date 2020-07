Monopattini, blitz in Centro: oltre 400 controlli e 113 multe (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – blitz della Polizia Locale, I Gruppo Centro “ex Trevi”, nelle principali vie del Centro Storico della Capitale, per verificare la corretta modalita’ di circolazione e di utilizzo dei Monopattini. A partire dal tardo pomeriggio di ieri e per tutta la serata le pattuglie, in abiti civili e in uniforme, hanno eseguito oltre 400 verifiche capillari nei luoghi maggiormente interessati dall’uso di tali mezzi. In totale sono 113 gli illeciti rilevati. Nell’ambito dei controlli predisposti dalla Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare le condotte scorrette e pericolose da parte degli utilizzatori di Monopattini, ulteriormente potenziati nelle settimane scorse, ieri sera decine di agenti del I Gruppo, coordinati dal Dott. ... Leggi su romadailynews

