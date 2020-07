Milan, senti Ibrahimovic: “Potrei giocare fino a 50 anni”. Poi scherza: “Sono d’accordo con Zlatan” (Di venerdì 31 luglio 2020) L'impatto di Ibrahimovic sul Milan di Pioli è sotto gli occhi di tutti. Arrivato prima del lockdown, lo svedese si è rivelato decisivo non solo sul piano tattico, ma anche su quello mentale. Il suo carattere ha spinto tutti i compagni a fare del loro meglio per terminare il campionato e cercare di centrare la qualificazione europea.IBRA: "POSSO giocare fino A 50 ANNI"caption id="attachment 1000101" align="alignnone" width="300" Twitter Ibrahimovic/captionUn grande nodo del prossimo Milan di Pioli è rappresentato dal rinnovo o meno dello svedese. Pioli in conferenza ha dichiarato di voler allenare ancora l'ex Juventus che ha fatto da testimonial al lancio della nuova casacca rossonera. Un indizio importante di quello che sarà il suo futuro. Nel frattempo sui ... Leggi su itasportpress

