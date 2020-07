Mariana Rodriguez racconta l’uscita in barca con Stefano De Martino: “Ecco cosa c’è tra noi” (Di venerdì 31 luglio 2020) Mariana Rodriguez racconta l’uscita in barca con Stefano De Martino Dopo le foto, sono arrivate le parole. La modella sudamericana Mariana Rodriguez ha parlato per la prima volta degli scatti che l’hanno immortalata insieme a Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, da poco tornato single dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, avrebbe trovato l’amore con un’altra Rodriguez. I due hanno trascorso un week end a Napoli sulla barca del conduttore di Rai 2. “Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici”, le parole della venezuelana al settimanale Nuovo. “Quando ho visto gli ... Leggi su tpi

