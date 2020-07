Lite in famiglia finisce in tragedia: prima spara alla moglie 44enne poi si toglie la vita (Di venerdì 31 luglio 2020) Vinovo. Gianfranco Trafficante, guardia giurata di 48 anni, ha ucciso la compagna 44enne Emanuela Urso e poi si è tolto la vita. Questo, secondo una prima ricostruzione, è quanto avvenuto oggi in un appartamento a Vinovo, Comune della prima cintura di Torino. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa della coppia che … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ViViCentro : Portici, liti e maltrattamenti in famiglia perpetrati nel tempo: le forze dell’ordine intervengono in un appartamen… - NapoliToday : #Cronaca Intervento dei Carabinieri in un appartamento: giovane con un coltello da cucina tra le mani… - AretusaMoro : @RobyPeach Non me ne parlare... in famiglia ho i peggiori fanatici grillini dell'universo. Ultima lite ieri sera co… - piazzasalento : È lite nella gestione dell’impresa di famiglia: 40enne accusato di atti persecutori ?? - corriereag : Canicattì, scoppia lite in famiglia per l'eredità: due persone denunciate - Corriere Agrigentino Condividi Corrier… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite famiglia Lite in famiglia a Savona, figlio aggredisce padre: arrestato un 21enne SavonaNews.it Portici, minaccia la madre con un coltello da cucina: arrestato 26enne

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 26enne del posto. Allarmati dal 112, i militari sono andati nell’appartamento del giovane perché era in corso ...

Intervento dei Carabinieri in un appartamento: giovane con un coltello da cucina tra le mani

Allarmati dal 112, i militari sono intervenuti nell’appartamento del giovane perché era in corso - come spesso accadeva ultimamente – una lite in famiglia. I Carabinieri hanno trovato il 26enne con ...

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 26enne del posto. Allarmati dal 112, i militari sono andati nell’appartamento del giovane perché era in corso ...Allarmati dal 112, i militari sono intervenuti nell’appartamento del giovane perché era in corso - come spesso accadeva ultimamente – una lite in famiglia. I Carabinieri hanno trovato il 26enne con ...