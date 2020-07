L’integratore lattoferrina per prevenire e curare il Covid-19? Chiarimenti doverosi (Di venerdì 31 luglio 2020) Si fa un gran parlare dell'integratore lattoferrina come della soluzione decisiva contro il Covid.19. Complici diverse catene di meme e post social spinte da anti-vaccinisti, sembra quasi di trovarsi al cospetto della soluzione che in tutto il mondo si sta cercando da mesi proprio contro il coronavirus. Davvero è così o su un certo fondo di verità ha preso forma la consueta disinformazione? Partiamo dai fatti, quelli esposti nel servizio andato in onda con il TG3 Lazio e riportato anche su NextQuotidiano. Nell'intervista ad Elena Campione, ricercatrice di dermatologia a Tor Vergata, è stato evidenziato il dato sotto gli occhi di tutti ovvero la non predilizione del Covid-19 per i bambini. A beneficio dei più piccoli c'è l'immunità ereditata al momento della nascita anche per l'ausilio ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : L'integratore #lattoferrina per prevenire e curare il Covid-19? Chiarimenti doverosi - clikservernet : L’integratore lattoferrina non blocca il Covid-19: tanta disinformazione dal servizio del TG3 Lazio - Noovyis : (L’integratore lattoferrina non blocca il Covid-19: tanta disinformazione dal servizio del TG3 Lazio) Playhitmusic… -

Ultime Notizie dalla rete : L’integratore lattoferrina