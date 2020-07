Lega: Zingaretti rischia danno erariale su dirigenti esterni, sanità ko (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – “Si profila un possibile danno erariale per Nicola Zingaretti sull’infornata di dirigenti regionali a tempo determinato? Mentre il debito della sanita’ regionale e’ di 12,87 miliardi di euro. Dov’e’ il risultato storico?”. Lo denuncia il gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, commentando il giudizio di parifica della Corte dei Conti del Lazio al rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio 2019. Per il Carroccio, “anche la Corte dei Conti del Lazio esprime forte preoccupazione sui dirigenti regionali a tempo determinato voluti da Zingaretti in aggiunta a quelli previsti dalla normativa statale ed e’ stato rilevato un possibile contrasto costituzionale riguardo la norma ... Leggi su romadailynews

matteosalvinimi : Fontana, Lombardia, Lega: INDAGATO e diffamato per donazione di migliaia di camici a ospedali lombardi. Zingaretti,… - GrimoldiPaolo : #Fontana #Lombardia #Lega. Indagato e diffamato per una DONAZIONE di migliaia di camici agli ospedali lombardi.… - Remo2222222 : Zingaretti come Dio: parla in terza persona. E minaccia Salvini e la Lega - GabryVenezia : @LegaSalvini Tu fai schiffo caro Toninelli sei peggio di una prostituta la colla alla POLTRONA ti lega molto co… - AshtonColto : @luigidimaio @ADTacito @Corriere Non credo che Lamorgese, Fratoianni, Del Rio, Zingaretti et al, la pensano come le… -