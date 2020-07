Le allegre sfide della fantasia (Di sabato 1 agosto 2020) Appassionato affabulatore che ammaliava il suo piccolo pubblico con il ritmo di avventure fantastiche (come quella del contadino Cion Cion che amava il blu e pure l’arancio), devoto di Mozart, profondo conoscitore della cultura artistica – «a furia di dipingere e disegnare, ho cominciato anche a illustrare io stesso i miei libri» -, Pinin Carpi nacque a Milano l’11 luglio del 1920, esattamente cento anni fa (è morto nel 2004). Era arrivato tardi alla scrittura per bambini, pubblicando il suo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

