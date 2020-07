Lautaro, intrigo Inter-Barcellona (Di venerdì 31 luglio 2020) MILANO - Chi pensava che l'esultanza polemica, quel 'parlate, parlate' mimato con la mano, dopo il 2-0 al Napoli avesse messo il silenziatore al caso si sbagliava di grosso perché Lautaro Martinez ... Leggi su corrieredellosport

MILANO - E' come essere sulle montagne russe: a fine inverno l'attacco dell'Inter sembrava destinato ad avere il solo Lukaku certo di rimanere per la stagione '20-21. Lautaro Martinez era diretto vers ...