Incendi boschivi: oggi 17 richieste d’intervento aereo, 6 dalla Sicilia (Di venerdì 31 luglio 2020) Continua senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.30, sono 17 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 6 dalla Sicilia, 3 dalla Calabria, 2 dalla Basilicata, 2 dall’Abruzzo e una richiesta rispettivamente da Piemonte, Umbria, Lazio e ... Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - L'AQUILA, 31 LUG - "Invito tutti i cittadini che hanno notizie o hanno visto qualcosa di sospetto a comunicare, anche in forma anonima, alle forze dell'ordine qualsivoglia informazione utile ...

Anche quella di oggi è stata una giornata di fuoco per gli equipaggi del Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, che dalle prim ...

