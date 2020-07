Il perverso Trump sulla via del tradimento (Di venerdì 31 luglio 2020) A ciascuno la sua pena. A noi le preoccupazioni costituzionali sul Fürherprinzip incarnato da Giuseppi, la solita perdita di tempo, agli americani la battaglia contro un gangster, un incubo di bel nuovo, che vuole rinviare, non avendone i poteri, le elezioni regolate da una legge federale e da proce Leggi su ilfoglio

CLAUDIOMARTANO2 : @g_occhionero @realDonaldTrump Diciamolo con chiarezza: il covid ha precipitato la democrazia nel mondo. Che piacci… -

Avevamo per tempo segnalato che con l’elezione di Trump, quel giorno sventurato di quattro anni ... personale e una lacerazione nella coscienza infantile, cattiva, di perverso polimorfo, che lo guida ...Partirei dai fatti: Trump, Putin, XI Jin Ping, Erdogan, Modi, Netanyahu, Bolsonaro e tralascio tutti i loro emuli minori sparsi per il pianeta. Provando a non giudicare e limitandomi ad assistere, il ...